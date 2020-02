Stoffenspektakel: “De Groninger koopt wat ‘ie mooi vindt”

Het was weer een grote verscheidenheid aan stoffen kleuren afgelopen woensdag in MartiniPlaza. Daar vond namelijk het Stoffenspektakel plaats en kon men naar hartenlust kijken, voelen en ruiken aan een ontelbaar aantal stukken textiel.

Julian Timmerman van het Stoffenspektakel denkt dat de Groninger wel anders winkelt dan een randstedeling: “Iemand uit de randstad kijkt toch al snel wat er in de mode is, een Groninger is nuchter genoeg om gewoon te kopen wat ‘ie mooi vindt,” vertelde Timmerman in MartiniPlaza

Voor de bezoekers is het Stoffenspektakel een waar feest: “Wat er zo mooi is? Dat je met zijn allen je hobby uit kan oefenen. Je komt ook elke keer weer nieuwe mensen tegen en dan kan je weer van elkaar leren,” aldus een enthousiaste bezoeker tegen de verslaggever van OOG.