OOG-medewerker Jeannette Krohne overleden

Vandaag bereikte ons het bericht dat onze zeer gewaardeerde en erg geliefde collega Jeannette Krohne is overleden. Jeannette werkte meer dan 20 jaar bij OOG en was binnen onze organisatie verantwoordelijk voor de administratie en deed de financiën voor de afdeling Sales. Maar Jeannette deed zoveel meer dan alleen dat. Zij was de verbindende factor tussen alle lagen van de OOG-familie.

Jeannette ‘zorgde’ voor OOG. Ze verzorgde onze bijeenkomsten en feestjes, regelde onze befaamde ‘tosti lunches’, dacht om alle verjaardagen, had altijd een luisterend oor en zorgde voor een fijne werkplek waar altijd iets gezonds of lekkers te vinden was. Jeannette deed alles bij OOG, behalve iets op de tv of op de radio, zoals ze zelf altijd zei. Maar dat maakte haar juist zo uniek en van onschatbare waarde voor de organisatie.

Lieve Jeannette, we gaan je missen, altijd vrolijk, altijd meedenken, meeleven, betrokken en zorgzaam. Niet voor te stellen dat jij hier, soms samen met je geliefde hond, niet meer rond zult lopen.

We wensen Gea en de rest van de familie alle kracht en sterkte om dit verlies te dragen.

Alle medewerkers van OOG Radio en TV.