Justitie eist 10 jaar cel plus tbs tegen schutter Azim A.

Het Openbaar Ministerie eiste donderdag in hoger beroep tegen Azim A. tien jaar cel en tbs met dwangverpleging, voor het neerschieten van Sidney Ruiter aan de Korreweg in oktober 2017. Dat meldt RTV Noord.

De eis is gelijk aan de straf die hem eerder is opgelegd door de rechtbank in Groningen. De toen 21-jarige Azim schoot die nacht zonder enige aanleiding de even oude voorbijganger Sidney neer. Het slachtoffer raakte voor de rest van zijn leven verlamd. Hij eist een schadevergoeding van 900 duizend euro.

“Het spijt me dat ik zijn hele leven heb verpest en in de samenleving een schok teweeg heb gebracht,” aldus de verdachte tijdens de rechtszaak. Het hoger beroep diende omdat hij zijn eerder opgelegde straf te hoog vond. Uit onderzoek door het Pieter Baan Centrum blijkt dat de verdachte zijn hele leven lang al met ruzies te maken heeft gehad. Hij heeft een strafblad met daarin onder meer een ramkraak, mishandeling en geweld.

“In de afgelopen 2 jaar en 4 maanden heb ik ontelbare medische ingrepen ondergaan en duizenden pillen geslikt, en dit gaat nog steeds door,” aldus Sidney Ruiter in zijn slachtofferverklaring. Daarin zegt hij te twijfelen over zijn toekomst, zijn lichamelijke toestand en zijn financiele situatie.