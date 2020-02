Jong Belegen met hockeycoach/manager Angela Veeger

sport

Foto Jacob Gunter. GHHC - HBS. Amelia Katerla goed voor twee treffers voor GHHC wordt gevloerd.

Jong Belegen is een podcast, waarin journalisten Wesley Ferwerda (25) en Dick Heuvelman (73) een persoonlijk en kritisch gesprek aangaan met bekende en minder bekende mensen uit de Groninger sportwereld.

Your browser doesn't support the audio element. Download the file here

In deze aflevering is manager van hockeyclub Groningen, Angela Veeger te gast. Veeger gaat oa in op de ambitie, doelstelling en toekomst van GHHC Groningen, over haar persoonlijk leven, jeugd en carrière en op welke vlakken is de hockeysport verder ontwikkeld dan de voetballerij?

De volgende aflevering van Jong Belegen wordt op 7 maart gepubliceerd.