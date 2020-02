Groningse grutto bedreigd in Lissabon

nieuws

Foto: Salko de Wolf (Ecomare)

Een nieuw vliegveld bij Lissabon bedreigt grutto’s en andere vogels. Het Groninger Landschap roept op een petitie te tekenen die belangrijk is voor de Groninger grutto’s.



De graag geziene zomergast van onder meer de Koningslaagte bij Groningen heeft ook bescherming nodig tijdens de reis van Afrika naar hier. Het vliegveld bij Lissabon komt midden in een Europees beschermd natuurgebied, in de monding van de rivier de Taag. Het is een belangrijk gebied voor vogels, waaronder grutto’s, lepelaars en flamingo’s.

‘De grutto’s zijn daar nu. Dat moet u vrij letterlijk nemen, want op die plek zit het merendeel van de Nederlandse grutto’s in deze tijd van het jaar. Ze eten er oogstresten om op de rijstvelden goed gevoed door te vliegen naar ons land om te broeden.

Een vliegveld werkt natuurlijk enorm verstorend voor alle vogels in het gebied. Daardoor kunnen de grutto’s niet voldoende op krachten komen voor de rest van hun reis naar Nederland en zijn mogelijk te laat in Nederland om jongen groot te krijgen. Daarom roepen we samen met de Portugese vogelbescherming de Portugese regering op af te zien van dit plan’, aldus de Vogelbescherming, die de petitie organiseert.

De petitie staat hier.