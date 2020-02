sport

Foto Gerrie van der Boom. FotoKlick Fotografie.

De ijshockeyers van GIJS hebben zondagavond de halve finales bereikt in de strijd om het kampioenschap van de eerste divisie.

In Dordrecht werd met 7-3 gewonnen van Dordrecht Lions. Het was de derde wedstrijd in een “best of three”. Eerder werd het 4-3 voor GIJS en 4-2 voor Lions.

GIJS speelt in de halve finale tegen Amstel Tigers. De eerste wedstrijd is zaterdag in Amsterdam.