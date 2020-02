Gemeentebestuur begrijpt zorgen over onrust bij NCG

nieuws

Ook wethouder Roeland van der Schaaf is niet blij met de ontstane onrust bij de Nationaal Coördinator Groningen. Dat bleek woensdag tijdens een spoeddebat van de gemeenteraad.

Diverse partijen maken zich zorgen over de problemen bij de NCG. Sinds het Centrum Veilig Wonen in het NCG is opgegaan, heerst er onrust. Er zou sprake zijn van een groot verloop van personeel. De veranderingen in de organisatie hebben geleid tot vertraging van de versterking van panden in het Groninger aardbevingsgebied.

Van der Schaaf gaat er vanuit dat die problemen binnenkort zijn opgelost en dat de versterking dan goed op gang zal komen. De raad wil dat de gemeente de vinger aan de pols houdt. Burgemeester Koen Schuiling praat volgende week over de huidige situatie met de verantwoordelijke ministers Wiebes en Knops.