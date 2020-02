Forse schade bij ongeluk Prinsesseweg: “Eén van de auto’s is op een boom gebotst”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de Prinsesseweg in de Oranjewijk zijn twee auto’s op elkaar gebotst. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur ter hoogte van de kruising met de Johan Willem Frisostraat. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Ten Cate. “Bij het ongeluk zijn twee voertuigen betrokken. Zoals ik het interpreteer wilde de Audi vanuit de J.W. Frisostraat de Prinsesseweg op rijden. Bij deze manoeuvre is een Mazda over het hoofd gezien waardoor een botsing het gevolg was.” De Mazda heeft bij het ongeluk forse schade opgelopen aan de zijkant. “De Audi is na het ongeluk op een boom gebotst. Beide voertuigen zijn flink beschadigd geraakt.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Twee ambulances staan hier in de straat. Ambulancemedewerkers hebben de inzittenden onderzocht maar niemand is gewond geraakt. Politieagenten hebben de Prinsesseweg afgesloten.” Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze toedracht van het ongeluk.