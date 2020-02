FC Groningen verliest in slotfase na blunder Padt

sport

FC Groningen heeft de thuiswedstrijd tegen VVV Venlo met 0-1 verloren. De Groningers waren wel het enige team wat aansprak mocht maken op de overwinning, aangezien het grote kansen om zeep hielp. Toch waren het de Limburgers die met de overwinning aan de haal gingen na een blunder van doelman Sergio Padt.



De Trots van het Noorden kwam in de eerste helft een aantal keer gevaarlijk voor het doel van keeper Kirschbaum van VVV. Via Asoro, Lundqvist en Redan had Groningen in de eerste helft minimaal een voorsprong kunnen pakken maar de schoten gingen net naast of raakten de voet van de keeper. VVV creëerde vrijwel niets. Het enige gevaar ontstond na knullig balverlies van Ko Itakura, maar die herstelde zijn eigen fout met een scherpe sliding op de bal bij Darfalou.

De eerste fase van de tweede helft was verreweg de minst aantrekkelijke fase van beide partijen. Er werd weinig tot niets gecreëerd op een zeer laag tempo. Na twintig minuten werd Björn Kuipers door de VAR naar het scherm geroepen voor een vermeende handsbal van Danny Post. Kuipers besloot na het zien van de beelden een duwfout van Bart van Hintum te bestraffen.

In de absolute slotfase maakte VVV uit het niets de 0-1. Een bal werd hoog ingebracht en Sergio Padt dacht dat hij de bal kon vangen. Spits Darfalou kroop voor en kopte de bal over de doelman in een leeg doel.