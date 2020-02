“De geboorte van dit kalfje komt wel een beetje als een verrassing”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Terwijl de wind deze dagen regelmatig om het huis giert en de regen met bakken uit de hemel komt lijkt het voorjaar nog heel ver weg. Alleen geldt dat niet voor Noorderhoogebrug. Daar werd het woensdagmiddag lente met de geboorte van een blaarkopkalfje.

“Dit is best wel een verrassing”, vertelt Roelf Datema van Het Groninger Landschap. “Ik kwam hier vanmiddag met de auto die ik bij het bezoekerscentrum parkeerde. Vervolgens loop ik langs de stal en ineens hoor ik een bepaald geluid. Door de jaren heen heb ik dat geluid leren herkennen als een koe die aan het bevallen is.” De koe werd direct apart gezet waarna niet veel later het kalfje geboren werd. Het kalfje was daarmee ook het eerste kalf dat dit seizoen in het Reitdiep ter wereld kwam.

Bij Het Groninger Landschap was bekend dat de koe in verwachting was. “We hadden alleen niet verwacht dat ze vandaag al zou bevallen. We hadden het wat later verwacht.” Datema heeft overigens goed nieuws. “Ik verwacht dat er de komende tijd hier nog meer kalfjes geboren gaan worden.” De kalfjes en de koeien zijn te bezoeken in het bezoekerscentrum Reitdiep van Het Groninger Landschap in Noorderhoogebrug.

Een reportage over het eerste kalfje van dit seizoen