Benzine heeft in elke provincie zijn eigen prijs

nieuws

Reachmore heeft de benzineprijzen in Nederland en Europa onder de loep genomen. Het tankstation bij de Makro in Groningen hoort bij de goedkoopste van Nederland.



Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat de duurste provincies om te tanken Flevoland (€ 1,622/l) en Zeeland (€ 1,602/l) en Utrecht (€1,60/l) zijn. Groningen staat vijfde met € 1,595/l. De voordeligste provincies in Nederland zijn Noord-Brabant (€ 1,583/l), Gelderland (€ 1,583/l) en Drenthe (€ 1,583/l). Deze gemiddelden zijn tot stand gekomen op grond van de veertig goedkoopste stations per provincie.

Reachmore heeft verder berekend dat Nederland het duurste land in Europa is wat betreft E95; In Nederland kan je makkelijk €10,- besparen op een tank wanneer je niet bij een A-locatie tankt; Je ongeveer €31,- op een volle tank (55 liter) kan besparen wanneer je onderweg naar wintersport tankt in Luxemburg.