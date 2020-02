Auto’s botsen op zuidelijke ringweg bij Julianaplein

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de zuidelijke ringweg zijn drie auto’s op elkaar gebotst. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur ter hoogte van het Julianaplein. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “De voertuigen reden vanuit Hoogkerk in de richting van het Julianaplein. Vlak voor het verkeersplein ging het mis waarbij de drie voertuigen op elkaar botsten. Het is onbekend of er mensen gewond zijn geraakt. De personenauto’s zijn flink beschadigd geraakt.”

Vanwege het ongeluk waren er twee rijbanen afgesloten. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Een bergingsbedrijf heeft de betrokken voertuigen geborgen.