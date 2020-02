12-jarige scholier deelt politiecel met burgemeester Schuiling

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

De 12-jarige Ben Huddleston Slater moest van zijn school een maatschappelijke stage lopen bij en non-profitorganisatie. Als gevolg daarvan deelde hij afgelopen maandag korte tijd een politiecel met burgemeester Koen Schuiling.

De scholier van het Montessori Lyceum in Helpman liep een dag mee met burgemeester Koen Schuiling voor zijn maatschappelijke stage. “Ik wilde wel eens weten wat zo’n belangrijk iemand de hele dag doet”, zo vertelt Ben, scholier in de eerste klas Atheneum+ van het Montessori Lyceum in Helpman aan de Gemeente Groningen.

Ben schatte de kans dat het zou lukken niet hoog in: “Ik dacht: leuk als-ie überhaupt reageert. Maar Ben wist in elk geval dat ze een gezamenlijke passie voor hardlopen delen. “Ik heb ook veel kilometers liggen in Appèlbergen”, schreef de burgemeester nog dezelfde dag. En zo geschiedde. “Het minst leuke was het weggaan aan het eind van de dag.”

“Ik ben trots dat het gelukt is om de stage te regelen en vond het heel gaaf”, zo vertelt Ben. Zijn meeloopdag begon op het politiebureau aan de Rademarkt. “De burgemeester moet heel veel vergaderen en schakelen tussen gesprekken over verschillende onderwerpen. Het overleg met de secretaris van het Scholten Kammingafonds vond ik het leukst. De secretaris zei blij te zijn dat ik erbij was. Anders zou hij moeilijke woorden gebruiken.”

De burgemeester toonde hem ook nog een cel op het politiebureau. “Dat vond ik wel grappig, het stonk er meer dan ik gedacht had. Niet echt gezellig, zo’n cel.”