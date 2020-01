Woonlasten in Groningen stijgen fors

nieuws

Huiseigenaren betalen dit jaar gemiddeld 5 procent méér aan woonlasten dan in 2019. In Groningen bedragen de woonlasten gemiddeld 860 euro. Van de 40 grote steden scoort alleen Leiden hoger. Voor huurders bedraagt de toename iets meer dan 4 procent.

Dit blijkt uit onderzoek van het COELO, het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, gevestigd in Groningen. Dat heeft vooral te maken met een verhoging van de afvalstoffenheffing, en dat is weer een gevolg van de verhoging van de afvalstoffenbelasting door het Rijk. Een eenpersoonshuishouden betaalt in Groningen gemiddeld 236 euro per jaar, een meerpersoonshuishouden gemiddeld 333 euro.

De ozb-tarieven voor huiseigenaren stijgen met dik 4 procent. In de gemeente Groningen bedraagt de toename zelfs 15 procent. Volgens het COELO is die toename vooral te wijten aan de tekorten op onder meer de jeugdzorg. Omdat huurders in Groningen geen ozb betalen, blijven hun woonlasten op hetzelfde niveau als vorig jaar.