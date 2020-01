Woningbrand Oliemuldersweg snel onder controle

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

In een woning aan de Oliemuldersweg heeft in de nacht van maandag op dinsdag korte tijd brand gewoed. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand werd rond 01.05 uur gemeld waarop een bluswagen en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Bij aankomst zijn de brandweerlieden direct op onderzoek uitgegaan”, vertelt Nuver. “Al snel bleek dat er niet zoveel aan de hand was. In de keuken stond nog een pannetje op het vuur dat de rookmelders had doen laten afgaan.”

De brandweerlieden hebben de situatie veiliggesteld en zijn binnen tien minuten weer teruggekeerd naar de kazerne. Het is onbekend of de bewoners van de woning ook thuis waren.