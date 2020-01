nieuws

foto: Joey Lameris, 112groningen

Op het zebrapad aan de Hereweg, ter hoogte van de Vechtstraat, is woensdagmiddag rond 15.40 uur een overstekende vrouw ernstig gewond geraakt bij aan aanrijding door een personenauto.

Er waren diverse hulpdiensten aanwezig, waaronder de traumaheli. De vrouw is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van haar verwondingen is niets bekend.

Vanwege het ongeval was de Hereweg deels afgezet.