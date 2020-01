Vermissingszaak Emily: “Geen sprake van inbraak, mogelijk wel tegen haar wil meegegaan”

nieuws

Foto: Andries Oord

In tegenstelling tot wat de politie zaterdag bekendmaakte lijkt er toch niet ingebroken te zijn in de woning van de vermiste Emily (15) uit Grootegast. Wel is het waarschijnlijk dat zij tegen haar wil is meegegaan.

De politie liet zaterdagmiddag weten dat er woensdagochtend 15 januari werd ingebroken in de woning van Emily Meijer en haar familie in Grootegast. Op die woorden komt de politiewoordvoerder zaterdagavond terug. “Zoals het nu lijkt is er geen sprake van inbraak maar heeft het meisje naar alle waarschijnlijkheid zelf degene binnengelaten. Even later is zij mogelijk tegen haar wil meegegaan met deze persoon.”

De twee vertrokken in de auto van de ouders van Emily. Deze gestolen auto is een zwarte Peugeot 307 Break met kenteken 87-PB-SZ. Er zijn aanwijzingen dat de auto in de omgeving van Roosendaal en het Zeelandse Oosterland is geweest. Mensen die meer informatie hebben, of die weten waar Emily op dit moment verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.

Het onderzoek naar de vermiste Emily is nog gaande. Zoals het nu lijkt is er geen sprake van inbraak maar heeft zij vermoedelijk zelf degene binnengelaten met wie zij even later mogelijk tegen haar wil is meegegaan. — Politie Groningen (@polgroningen) January 18, 2020