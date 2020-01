Veel vernielingen in de wijk Selwerd

nieuws

Foto: politie Groningen

De afgelopen twee weken was er een groot aantal incidenten in de wijk Selwerd. Enkele daarvan hebben het nieuws gehaald, maar er is méér gebeurd, aldus een wijkbewoner.

In de nacht van 14 januari werd ingebroken in wijkrestaurant De Duindoorn. In de nacht van 16 januari werden stenen door een ruit van de Kornoeljeflat gegooid, waarbij gewonde viel. Deze feiten hebben het nieuws gehaald.

In de nacht van 20 januari is pur gespoten op het fietspad langs de Ringweg, op de gevel van de Kornoeljeflat en een bushalte aan de Bottelroosstraat. Op 19 januari overdag is een poging tot brandstichting gedaan in brievenbus van PostNL aan de Beukenlaan. De flat Dragant kreeg te maken met stenen en eieren tegen de ruiten.

In de nacht van 22 januari is ingebroken in de caravan van VanTosties op het terrein van Wijkbedrijf Selwerd, en zijn banden lek gestoken van een auto aan de Gelderse Roosstraat. Een nacht later waren er opnieuw vernielingen bij Dragant en Wijkrestaurant De Duindoorn.