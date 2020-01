Vandaag is het Blue Monday, maar wat is dat eigenlijk?

Het is vandaag Blue Monday, beter bekend als de meest sombere dag van het jaar. Maar waar komt dat concept eigenlijk vandaan?



Reisorganisatie Sky Travel kwam er het vijftien jaar geleden mee als marketingstrategie: in Januari verkochten ze de minste reizen. Hoe konden ze dat oplossen? Juist, ze trokken psycholoog Cliff Arnall aan zijn mouw om een ‘antifeestdag’ in het leven te roepen. Die liet er zelfs een formule op los, met variabelen als het weer, hoeveelheid schulden en hoe lang Kerst geleden is. Reden genoeg voor de Universiteit van Cardiff om hem te ontslaan. Maar het idee sloeg aan, en in de volksmond is het vandaag gewoon Blue Monday.

Totale flauwekul, zegt onderzoeker Bertus Jeronimus van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Verschillende onderzoeken tonen aan dat er geen enkel bewijs is voor Blue Monday, waaronder zijn studie ‘Hoe gek is Nederland,’ waaruit blijkt dat er zelfs geen verschil is tussen de winter- en zomermaanden.