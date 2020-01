Tekort Veilig Thuis is 1,2 miljoen

nieuws

Het hoofdkantoor van Veilig Thuis Groningen aan de Leonard Sprengerlaan - Foto: Google Streetview

Het tekort bij de organisatie Veilig Thuis bedraagt 1,2 Miljoen euro. Veilig Thuis komt in actie bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Zorgverleners, politie, onderwijzers of bekenden doen een melding bij Veilig Thuis als ze vermoeden dat een thuissituatie niet veilig is. Het aantal gezinnen dat gemeld wordt neemt toe maar er is ook sprake van een tekort aan gekwalificeerd personeel, dus ontstaan er wachtlijsten. In Veilig Thuis werkt een aantal gemeentes samen. Het tekort voor de stad bedraagt een half miljoen euro. Dat betaalt de stad uit haar eigen begroting,.

De vergoedingen voor de bijstand, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de jeugdzorg en nu dus ook Veilig Thuis zijn te laag. Premier Mark Rutte zegt dat in Den Haag het geld tegen de plinten opklotst. Daarom begrijpt wethouder Inge Jongman niet dat de bijdrage uit Den Haag niet wordt verhoogd.