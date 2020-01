Stemmen op Tweede Wereldoorlog-foto’s

nieuws

De Verhalen van Groningen doet een oproep om te stemmen op de meest typerende Tweede Wereldoorlog-foto’s uit Groningen.



‘Voor het project Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s uitgevoerd door het NIOD in opdracht van Platform WO2, zijn onlangs 50 bijzondere foto’s uitgekozen die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog in Groningen. Deze provinciale selectie moet nu worden teruggebracht naar 25. Help mee en stem op de foto’s die u het meest indrukwekkend of typerend voor Groningen vindt’.

Via deze link zijn de foto’s te bekijken en kan er gestemd worden.