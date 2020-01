Steen vanaf ecoduct op auto gegooid

nieuws

Foto: 112groningen.nl

De inzittenden van een personenauto zijn dinsdag met de schrik vrijgekomen nadat op de oostelijke ringweg een steen op hun auto was gegooid. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het voorval gebeurde even na 14.00 uur. De bestuurster reed samen met een aantal vriendinnen vanaf de zuidelijke ringweg richting het noorden toen er op de N46 ter hoogte van Kardinge ineens een steen op het voorraam belandde. De steen beschadigde het raam. In een oogwenk zag de bestuurster dat er een aantal mensen op het ecoduct over de ringweg stonden.

De vrouw is daarop naar het ecoduct gereden maar toen ze daar kwam was er niemand meer te bekennen. Mensen die iets gezien hebben, of meer informatie hebben over dit voorval kunnen terecht bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44.