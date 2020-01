SP in actie voor hogere salarissen

nieuws

Eigen foto SP. Creative Commons CC BY 4.0

De SP voerde vrijdagmiddag in de binnenstad actie voor een verhoging van de minimumlonen en overige salarissen. Dat gebeurde omdat minister Koolmees hier geen aanleiding toe ziet.

“Jarenlang zijn de lonen achtergebleven terwijl de winsten stegen”, aldus Jerom Maat van de SP. “In Nederland leven nog steeds 600.000 mensen in armoede. In Groningen is het armoedeprobleem ongekend groot. Het is onacceptabel dat dit kabinet daar niets tegen wil doen”.

De actie op de Vismarkt was symbolisch. Er stond een vogelkooi waar voer ingelegd kon worden. Dat voer was voor SP-Kamerlid Jasper van Dijk die het debat er over gaat voeren.

De actie van de SP is onderdeel van een landelijke campagne om de lonen en inkomens van mensen te verhogen.