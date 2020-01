Scooterrijder geschept door automobilist op Lübeckweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk maandagavond op de Lübeckweg is een scooterrijder gewond geraakt. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

Het ongeluk gebeurde rond 18.50 uur. “Een scooterrijder reed over het fietspad dat parallel aan de Lübeckweg loopt”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Ter hoogte van de uitrit van een parkeerplaats van een bedrijfsverzamelgebouw zag de bestuurder van een zwarte personenauto de scooterrijder over het hoofd. Hierop werd de scooter geschept.” Op hetzelfde moment wilde vanaf de Lübeckweg een blauwe auto het parkeerterrein oprijden. “Daar is de scooterrijder ook tegen op gebotst.”

De Lübeckweg in de stad Groningen. De groene lijn geeft de route van de scooterrijder weer. De zwarte lijn de auto die van de parkeerplaats kwam, de blauwe de route van de personenauto die de parkeerplaats op wilde rijden. Beeldbewerking: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Gewond naar het ziekenhuis

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulancemedewerkers zijn direct begonnen om het slachtoffer te stabiliseren. Agenten zijn aan de slag gegaan met een onderzoek naar de toedracht en om het overige verkeer in goede banen te leiden.” Volgens Ten Cate is het slachtoffer behoorlijk gewond geraakt. “Na enige tijd behandeld te zijn is het slachtoffer in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ik hoorde dat de scooterrijder problemen heeft met zijn schouder en dat hij waarschijnlijk een breuk heeft in zijn sleutelbeen.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. De parkeerplaats was door het ongeluk enige tijd onbereikbaar.