Politie: “Kometenstraat was daadwerkelijke gijzeling, vijf verdachten vrijgelaten”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de Kometenstraat in de Groningse wijk Paddepoel was donderdag daadwerkelijk sprake van een gijzeling. Dat heeft de politie vastgesteld na uitgebreid onderzoek.

In de nacht van donderdag op vrijdag viel een speciaal team van de politie de woning binnen na een tip. In die tip werd gesproken over een mogelijke gijzeling. Bij de inval werden zes mannen aangehouden. Een 24-jarige man uit Groningen bleek gewond te zijn. Hij werd in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het momenteel met het slachtoffer gaat is onbekend. De politie begon daarna direct een groot onderzoek in de woning. Een onderzoek dat ook dit weekend nog volop gaande is.

Tekst gaat verder onder de foto





Dit weekend doet de politie nog volop onderzoek in de woning in de Kometenstraat. Foto: Joey Lameris – 112groningen.nl

“Zeven aanhoudingen”

“Uit onderzoek is vast komen te staan dat het slachtoffer daadwerkelijk tegen zijn wil werd vastgehouden”, laat een politiewoordvoerder zondag weten. “Daarnaast hebben we in deze zaak een zevende aanhouding verricht. Deze man meldde zich vrijdag zelf bij de politie. Vijf van de zeven personen zijn zaterdag in vrijheid gesteld. Uit ons onderzoek is namelijk gebleken dat zij niet betrokken zijn geweest.”

“Twee verdachten in beperkingen”

“Het onderzoek naar de twee andere verdachten en hun betrokkenheid bij de vrijheidsneming gaat door”, vult de woordvoerder aan. “Het duo zit in de beperkingen. Om die reden kan meer informatie over het incident niet gedeeld worden.”