Oude rolstoelen van Groningen naar armere landen

Donderdag werden voor het eerst hulpmiddelen uit Groningen overhandigd aan Winning Wheels. Dat is een project waarbij onder andere oude rolstoelen worden verzameld om hier op te knappen en dan naar landen te brengen waar ze hard nodig zijn.

Het gaat om hulpmiddelen die hier niet meer gebruikt mogen worden, maar wel in landen als Marokko en Suriname, omdat daar andere veiligheidsnormen gelden.

Initiatiefnemer Saïd Bensellam is net terug uit Marokko, waar hij hulpmiddelen uit Nederland gebracht heeft. “Het zijn mensen die al dertig, veertig jaar gehandicapt zijn en nooit een rolstoel hebben gezien. Die krijgen dan opeens een hulpmiddel. Dan zijn ze weer mobiel en kunnen ze weer naar buiten. Zonder hulpmiddel zitten ze vaak verstopt in huizen, en wij geven ze dat stukje vrijheid terug met een afgeschreven rolstoel uit Nederland.”

Volgens Inge Jongman biedt het project ook kansen in Nederland. “De middelen worden eerst hier opgeknapt, ook door jongeren of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar is dus een heel mooi werkgelegenheidsaspect bij. Hier staan de hulpmiddelen in een loods. Dan kan je het weggooien of hergebruiken, dus er zit ook nog een hele mooie duurzaamheidsdoelstelling bij.”