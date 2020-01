Oranje Nassau met moeite langs hekkensluiter VV Groningen

sport

Foto Andor Heij: Oranje Nassau - VV Groningen

Oranje Nassau won vanmiddag in de stadsderby tegen hekkensluiter VV Groningen met 4-2. ON is daarmee weer koploper in de eerste klasse E op zaterdag.

VVG had op sportpark Coendersborg van ON voor de pauze het beste van het spel en kreeg aardig wat kansen. Zo knalde Nordin Philipsen op de lat. Jordy Kailie was wel trefzeker en hij schoot VVG via de paal op 0-1. Nog voor rust maakte Rhobin Brander na een fout bij VVG achterin gelijk: 1-1.

Na rust was ON beter en Brander kopte snel de 2-1 binnen. Via Rico Cordes en Erolind Derguti liep ON uit naar 4-1. Firas Jawashi tekende voor de 4-2 eindstand.

“Eind goed, al goed”, zei ON trainer Erwin Heerlijn over de moeizame winst. “We waren voor rust niet snel genoeg en niet zorgvuldig genoeg. Na rust kregen we door de omzettingen meer grip op de wedstrijd. Ik had ook het idee dat we fitter waren en we draaiden de wedstrijd makkelijk om”.

VVG heeft nog maar twee punten, maar VVG Trainer Mustafe Ahmed geeft niet op: “We hebben veel ervaring en kwaliteit ingeleverd, maar we hebben ook veel ervaring opgedaan in de eerste seizoenshelft en ook ik heb bijgeleerd. Ook de geblesseerden keren terug. Met zoveel strijd en inzet als vandaag ben ik er 100 procent van overtuigd dat we er in blijven”.