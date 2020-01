Onderzoek UMCG: ‘Ook gezond etende laagopgeleiden krijgen vaker diabetes’

nieuws

Foto: PhotoMIX Ltd. via Pexels (CC 0.0)

Ook lager opgeleiden met een gezond voedingspatroon hebben een twee keer zo hoog diabetesrisico dan hoger opgeleiden met een gezond voedingspatroon. Dat concluderen wetenschappers van het UMCG.

De onderzoekers keken naar gegevens van ruim 90.000 Nederlanders. Uit de resultaten concluderen de onderzoekers dat diabetes bij lager opgeleiden vaker door een combinatie van oorzaken wordt veroorzaakt, niet alleen door leefstijl.

De onderzoekers pleiten daarom dat de gangbare aanpak in de huisartsenpraktijk, namelijk het verbeteren van het voedingspatroon, niet de preventie van diabetes tot effect heeft die het zou moeten hebben. Deze strategie is namelijk effectiever bij hoger opgeleiden dan bij lager opgeleiden. Beter inzicht in de rol van bijkomende risicofactoren bij sociaaleconomische gezondheidsverschillen is nodig, zo stellen de onderzoekers.

De onderzoekers publiceerden hun resultaten deze week in EClinical Medicine, gepubliceerd door The Lancet.