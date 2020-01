Noisia, Blanks en Vera in de prijzen tijdens Popgala Noord

nieuws

Foto: ESNS

De Popgala Noord awards zijn dinsdagavond uitgereikt in het Grand Theatre te Groningen. In totaal zijn acht awards uitgereikt in verschillende categorieën.

Hannah Mae werd gekroond als Beste talent en Blanks als Beste artiest. Ook ontving Noisia de Lifetime achievement award voor hun Drum ’n Bass producties.

Sjoerd Nijland kreeg de publieksprijs voor Collega van het jaar. “Sjoerd zet zich al jaren in voor de Groninger popcultuur als eindbaas bij POPgroningen maar ook als programmeur voor bv. Hongerige Wolf en blijft zich inzetten voor goede vertegenwoordiging en faciliteiten voor lokaal talent,” zo luidde zijn nominatie.

De award voor Beste innovatie ging naar Plantjebandje. Als Beste podium kwam Vera uit de bus. ESNS werd bekroond tot Beste festival. De award voor Beste technisch leverancier ging met Faber Audiovisuals mee naar huis.