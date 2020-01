Misvattingen over vitamine B12: Niet zo gezond als je denkt

Vitamine B12-tabletten zijn niet zo gezond als we denken. Vooral vegetariërs en veganisten nemen deze supplementen in om hun B12-voorraden aan te vullen. Maar vaak is de hoeveelheid B12 veel te veel.

Op de potjes in de winkel zie je het staan: B12 helpt tegen vermoeidheid. Maar medisch gezien komt vermoeidheid door een tekort aan B12 bijna nooit voor. Vitamine B12 komt voor in producten met dierlijke vetten, zoals vlees, vis en zuivelproducten (kaas, melk en eieren). Het menselijk lichaam maakt dit van nature niet aan. Wie gedeeltelijk of geheel plantaardig eet, zoals vegetariërs of veganisten, kan een tekort aan B12 opbouwen. Dan zou je eventueel extra B12 kunnen innemen. Maar vaak is dat niet nodig. Pas als je een langdurig tekort aan vitamine B12 hebt, kan je verschillende klachten ervaren.

Hoogleraar Interne Geneeskunde Stephan Bakker en onderzoeker José Luis Flores-Guerrero deden onderzoek naar vitamine B12 in het bloed. De resultaten voorspellen dat een hogere B12-spiegel leidt tot een hogere kans op sterfte. Volgens Bakker is nuance erg belangrijk: ‘Dit onderzoek toont geen causaal verband aan tussen een hogere B12-spiegel en sterfte, het gaat om een associatie, niet om oorzaak en gevolg.’

Overdosering B12

Veel mensen dachten tot voorheen dat er geen gevaar schuilt in overdosering van B12 en gaan uit van ‘hoe meer, hoe beter’. Supplementen blijken echter een veel te hoge dosering te bevatten, soms wel 400% van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid. In dat geval is voorzichtigheid geboden en de richtlijnen van het Voedingscentrum te volgen. De onderzoekers willen met de huidige resultaten een waarschuwing voor overdosering afgeven. De aanbevolen hoeveelheid is 2,8 microgram (µg) per dag.