“Mensen zeiden: “nu is de cirkel rond””

Een bijzondere overstap voor Wolter Klok (27). De oorspronkelijk uit Noordlaren afkomstige presentator vertrekt bij regionale omroep RTV Drenthe om Hart van Nederland te gaan presenteren voor SBS6.

Als kind was de presentator al fan van Hart van Nederland. Klok vertelde in het radioprogramma Haren Doet op OOG Radio over zijn bijzondere band met dit tv-programma. “Ik was 12 jaar, sinds die leeftijd wilde ik eigenlijk al heel graag presentator worden en leek het me leuk om een nieuwsprogramma te presenteren. Dus ik maakte zelf ook altijd filmpjes op mijn slaapkamer met mijn webcam, dan ging ik dat helemaal monteren, bijvoorbeeld van het NOS Journaal en RTL Nieuws, maar later ook van Hart van Nederland”, lichtte hij toe. “Dan pakte ik een echte uitzending en knipte ik daar de reportages uit en dan ging ik dat zelf aankondigen.”

Het mondde uit in een website over het programma. “Van die andere programma’s was al een website gemaakt, ik denk ook door leeftijdsgenoten, dus toen dacht ik dan ga ik dat voor Hart van Nederland doen met informatie over het programma en ook met geluidjes zodat andere mensen ook zelf uitzendingen konden maken, want ik dacht heel veel mensen dat leuk vonden op dat moment. Het viel toen op bij Hart van Nederland en toen hebben ze mij een keertje uitgenodigd om daar te komen kijken, dus toen mocht ik toen ik 12 was al wel echt daar in de studio een keer een uitzending opnemen.”

Op 19-jarige leeftijd trok Klok de stoute schoenen aan en stuurde hij, zonder specifiek te solliciteren, een filmpje naar RTV Drenthe waarin hij het nieuws presenteerde. Uiteindelijk resulteerde dat in 2013 in een baan bij de regionale omroep.

Een tijdje geleden was hij druk aan het werk daar, toen ineens iemand met een onbekend telefoonnummer belde. “Dat was de hoofdredacteur van Hart van Nederland, Marc Veeningen. Ik was toen gewoon aan het werk bij RTV Drenthe, dus het was een voor mij vreemd nummer. Ik dacht wie zou dat zijn. Maar ik wist wel wie hij was dus toen hij zich voorstelde dacht ik zou dat misschien over Hart van Nederland gaan. En dat bleek dus zo te zijn, want hij nodigde mij uit voor een screentest. Die heb ik toen gedaan en toen ben ik later die week teruggebeld met goed nieuws”, aldus Klok.

Afgelopen week bracht SBS6 het nieuws naar buiten en stuurde Klok zijn collega’s bij de regionale omroep een mail. De reacties waren positief. “Een paar die begonnen spontaan te huilen. Veel vonden het hartstikke jammer, maar ze begrijpen wel dat ik die stap neem. Mensen zeiden ook “nu is het cirkeltje rond”, omdat ik natuurlijk al eerder een keer bij Hart van Nederland ben geweest. Hele leuke, positieve reacties.”

Luister hier het interview met Wolter Klok terug:

Wanneer Klok’s eerste uitzending op SBS6 te zien zal zijn, weet hij zelf nog niet. “Gisteren is een presentatierooster gestuurd. Het is nog niet in maart, want dan gaan we allemaal nog oefenen, dus ik denk dat dat in april zal zijn.” Hart van Nederland staat op de late avond recht tegenover de talkshows Op1 en Jinek geprogrammeerd, die verzand zijn geraakt in een talkshowoorlog, zoals het in de media genoemd wordt. Klok is niet bang voor de concurrentie. “Je ziet nu inderdaad dat het iets minder scoort, maar dat is denk ik vooral nu in het begin met die talkshows. Iedereen is nu nieuwsgierig, mensen willen dat toch een beetje zien. Ik had het idee dat het nu toch wel weer iets af aan het nemen is qua cijfers, dus dat is weer goed nieuws voor Hart van Nederland. Je hebt natuurlijk die twee talkshows en dat is een heel anders iets dan Hart van Nederland.”