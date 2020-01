nieuws

foto: Sammie Lobo / 112groningen.nl

Aan de Rademarkt is rond zes uur woensdagochtend het Bud Gett hostel overvallen. Het pand ligt vrijwel tegenover het Politiebureau.



Een medewerker is bedreigd door twee mannen.

Via Burgernet is het volgende een signalement gegeven van de overvallers: Een vrij lange man met tatoeages, ook in de nek, en een kleinere man een met petje en een bril.