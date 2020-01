Groningse hoogleraar Janka Stoker genomineerd voor landelijke ‘Vrouw in de Media Awards’

nieuws

Foto: Twitter Janka Stoker

Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen, is genomineerd voor de nationale ‘Vrouw in de Media Awards’ 2020.

Voor de nominaties van de VIDM-award is gekeken naar hun opvallende aanwezigheid in de landelijke media. Eerder ging de prijs naar Neelie Kroes (2009), Femke Halsema (2010), Petra Stienen (2011), Tineke Ceelen (2012), Anky van Grunsven (2013), Wanda de Kanter (2014 en 2015), Dafne Schippers (2016), Annemarie Heite (2017) en Janneke Wittekoek (2018).

Naast de landelijke Vrouw in de Media Award en de You Go Girl Award zal er dit jaar voor de vierde keer een Vrouw in de Media winnares per provincie zijn. De genomineerden hiervoor zijn in Groningen: Lois Abbingh, Sarèl de Jong, Edith Holscher, Agnes Koops-Aukes, Heleen Lameijer, Sanne Meijer, Wieke Paulusma, Annechien ten Have, Mien Tuitman en Marlies van de Weijgaert.

De Vrouw in de Media Awards zijn een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de awards willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden. Stemmen kan op deze website.