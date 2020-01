“Geen alternatieven voor bomenkap Zernikelaan”

nieuws

Impre3ssie. Gemeente Groningen.

Er zijn geen goede alternatieven voor de herinrichting van de Zernikelaan. Vanwege nieuwe bouwprojecten op de Zernike Campus moeten 92 bomen langs de Zernikelaan sneuvelen, zegt het gemeentebestuur.

De Partij voor de Dieren en de Stadspartij vroegen woensdag tijdens een spoeddebat waarom die kap nodig is en waarom de gemeenteraad er niet van op de hoogte was. Volgens wethouder Roeland van der Schaaf passen alternatieve plannen niet in het ontwerp, mede gezien de vele kabels en leidingen die er liggen. Dat geldt ook voor de plannen die twee docenten van de Hanzehogeschool eerder deze week aan het gemeentebestuur hebben voorgelegd.

Bovendien heeft de gemeenteraad een kleine twee jaar geleden al ingestemd met het ontwerp voor de campus. Daar zou volgens de kritici echter niets specifieks in staan over de kap van 92 bomen. Volgens de wethouder gaan de Zernikelaan en de Campus er uiteindelijk op vooruit: er komen veel nieuwe bomen en de uitstraling van het gebied wordt ook veel groener.