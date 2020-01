Festival Kadepop afgelast

nieuws

Het festival Kadepop gaat dit jaar niet door. Dat meldt de organisatie van het festival op het Suikerunieterrein via haar website.

De organisatie ziet geen kans om een aansprekend evenement neer te zetten. Kadepop is al sinds de start in 2012 moeilijk kostenneutraal te krijgen, mede omdat de bezoekersaantallen vaak achterblijven bij de verwachtingen. Bovendien is er steeds meer concurrentie van andere festivals.

De beslissing om Kadepop niet door te laten gaan is pijnlijk maar onvermijdelijk, aldus de organisatie. Het festival stond gepland voor 19 september. Iedereen die een kaartje heeft gekocht heeft zijn geld inmiddels terug – of het is nog onderweg.