Emily (15) opnieuw vermist

nieuws

De politie is wederom op zoek naar de inmiddels vijftienjarige Emily. Ook toen ze twaalf en veertien was werd er naar haar gezocht.



‘Vermist! Emily Amalia Rosa Meyer, 15 jaar oud. Afgelopen nacht vertrokken vanuit Grootegast. Mogelijk in combinatie met zwartkleurige Peugeot Break met kenteken 87-PB-SZ. Dit voertuig is eind van de ochtend gesignaleerd in de omgeving van Utrecht, mogelijk in Zuidelijke richting. Mocht u iets gezien of gehoord hebben, of mogelijk andere relevante informatie met betrekking tot deze vermissing hebben. Neemt u contact op met de politie via 09008844’.