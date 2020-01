Een uurtje OV: Franeker en Hollandscheveld lukken, Zwolle vist achter het net

nieuws

Foto: Gertjan Kampen

Meppel, Heerenveen en Franeker zijn vanuit Groningen in zestig minuten goed bereikbaar per openbaar vervoer. Maar even zo veel dichterbij gelegen plaatsen zijn onbereikbaar. Dat blijkt uit gegevens van de website MapItOut.

MapItOut heeft verschillende databases bij elkaar verzameld. Behalve de dienstregelingen van trein en bussen van de verschillende vervoersmaatschappijen gaat het ook om de gegevens waar je in vijftien, dertig of zestig minuten naar toe kunt rijden per auto of fiets. De database heeft wel wat kanttekeningen. Zo zijn de Duitse autowegen en dienstregelingen niet opgenomen in de database en wordt er niet rekening gehouden met incidentele vertragingen, weersomstandigheden en welke snelheid er precies gereden is.

Waar kun je in zestig minuten per trein/bus (rood), auto (geel) en fiets (blauw) vanaf het Hoofdstation naar toe reizen? Foto: beeldbewerking OOG Tv/MapItOut

Zwolle valt af

In de bovenstaande afbeelding heeft OOG Tv de gegevens van openbaar vervoer (rood), auto (geel) en fiets (blauw) zichtbaar gemaakt. De rode lijnen geven aan waar je in zestig minuten per trein of bus kunt arriveren als je vertrekt vanaf het Hoofdstation in Groningen. Voor de gele en blauwe lijnen is eveneens het Hoofdstation als vertrekpunt genomen. Daaruit blijkt dat je met het OV in zestig minuten in Franeker, Heerenveen, Hollandscheveld en Emmen kunt arriveren. Zwolle valt opmerkelijk genoeg buiten de marge ondanks dat een rit met de Intercity 57 minuten duurt. Vermoedelijk komt dit omdat bij de calculatie gebruik is gemaakt van omliggende adressen rond het station waardoor door deze extra reistijd Zwolle af valt.

“Alles per OV is buiten de Randstad een illusie”

Opmerkelijk is ook dat voor sommige locaties de auto met het OV kan concurreren. De Friese stations Dronryp en Franeker zijn daar voorbeelden van. De rode en de gele lijnen liggen nagenoeg op dezelfde locatie in wat maximaal haalbaar is. Mobiliteitsexpert Arthur Kamminga laat op Twitter weten teleurgesteld te zijn. “We hebben het over een reis met een trein of een bus van zestig minuten vanaf een treinstation hè. Alles per openbaar vervoer of fiets is leuk voor grachtengordel maar is in de ‘rest van Nederland’ een illusie.”

Zelf een berekening maken?

Wil jij berekenen waar jij vanaf je huisadres in zestig minuten per trein of bus kunt arriveren? De website van MapItOut is hier te vinden.