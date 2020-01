Conservatoriumstudenten proberen in een dag een hit te maken

Hoe scoor je in hit of creëer je een evergreen die de komende decennia helemaal grijs gedraaid wordt? Studenten van het Prins Claus Conservatorium moesten vrijdag in een dag een nummer schrijven en dezelfde avond al uitvoeren.

Onder de vlag van ESNS werden ze daar vandaag mee geholpen door songwriters, die hun sporen op dit vlak al hebben verdiend. De songs die het resultaat zijn van de schrijfsessies, kunnen zij pitchen binnen hun netwerk. Zo krijgen de studenten een kans om hun werk op internationaal niveau te laten horen.

Het resultaat is te horen in een live showcase in de Jazz Club van het PCC aan het eind van de dag, met een korte akoestische set van Tangarine tot besluit. Het songwriting-camp is onderdeel van de officiële Eurosonic/Noorderslag Extra fringe programmering