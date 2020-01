Coldcasekalender 2020 met drie Groninger zaken

nieuws

Foto: Google Maps

De nieuwe Coldcasekalender voor 2020 is deze vrijdag openbaar gemaakt. Drie Groninger zaken dit jaar.



De kalender is in eerste instantie gemaakt voor gedetineerden, maar het publiek kan er ook kennis van nemen. Bekijk de kalender hier.

Waar is Jolanda Meijer, hoe verdronk Roeland Oosten en wie vermoorde Els Slurink?

De vermiste prostituee Jolanda Meijer verdween op 7 februari 1988 plotseling. De familie wil al twintig jaar weten wat er met de destijds 34-jarige vrouw is gebeurd. Er is helemaal niets van Meijer teruggevonden. De gouden tip levert een beloning van 15.000 euro op.

Roeland Oosten verdronk op 28 augustus 2007. Iets na middernacht komen er bij de politie meerdere meldingen binnen van een ruzie op een kade bij een woonboot aan de Noorderhaven in de stad. Getuigen hoorden een plons en ze zagen een man weglopen. Na een zoektocht wordt Roeland Oosten gevonden. De politie weet nog steeds niet wat er precies is gebeurd en wie er bij de ruzie betrokken was.

Els Slurink werd vermoord op 21 maart 1997. Ze is met één steek in haar hart om het leven gekomen. De politie gaat er vanuit dat ze bezoek heeft gehad, maar niemand weet nog wat er precies met psychologe is gebeurd. Het Dagblad van het Noorden besteedde de afgelopen weken ook veel aandacht aan deze zaak.