Bij ESNS kun je dit jaar je koffiebeker opeten

Bezoekers van Eurosonic Noorderslag konden vrijdag in de Martinikerk koffie drinken uit een bijzondere beker. De beker is namelijk een koekje, en dus eetbaar. Hierdoor is er geen afval en wordt er geen gebruik gemaakt van papier of plastic.

Bedenker Vladislav Mazur vindt het belangrijk dat er een alternatief komt voor plastic bekers. “Zelfs over de papieren bekers zit een laagje plastic. Dit is een volledig afvalvrije oplossing. Uit ons onderzoek bleek dat onze koekjesbeker ook veel minder CO2 uitstoot tijdens de productie en het transport.”

Het is geen probleem om de warme koffie in de beker te laten zitten. Volgens Mazur trekt de koffie pas na ongeveer een uur in het koekje, waarna het lastiger wordt om te gebruiken.

Bezoekers zijn wisselend positief. “Ik vind het een leuk idee, maar ik denk niet echt dat het aanslaat. Ik zou het zelf niet aanschaffen,” laat iemand weten. Anderen zien de toekomst van de beker een stuk positiever in. “Ik zou bijna een hapje nemen terwijl de koffie er nog in zit, maar dan komt de koffie natuurlijk op je kleding. Ik weet niet wie dit bedacht heeft, maar die verdient een dikke pluim. Plastic is natuurlijk sowieso al niet goed, maar dit drinkt ook nog lekkerder. Ik zou het zeker aanbevelen.”

Mazur is erg tevreden over de reacties van de bezoekers. “We zien veel mensen eten en drinken, en uit onze feedback blijkt dat ze het leuk vinden.” Hij wil het concept dan ook nog verder uitbreiden. “Over een paar maanden komen we met een nieuwe versie, die wordt iets handiger en lichter. We willen met nog wat festivals werken, en uiteindelijk ervoor zorgen dat er geen papieren bekers meer gebruikt worden.”