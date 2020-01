Bekerwedstrijd Donar na eerste kwart gestaakt

sport

Overleg tussen de scheidsrechters en de coaches na het eerste kwart (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

De eerste wedstrijd in de kwartfinale van de Basketball Cup tussen Donar en Zeeuw & Zeeuw Feyenoord uit Rotterdam is na het eerste kwart gestaakt. Door haperende techniek in MartiniPlaza kon de wedstrijd niet uitgespeeld worden. De stand was op dat moment 21-14 voor Donar.

Kort voordat de wedstrijd zou beginnen, vielen de scoreborden uit, en ook de klokken boven de baskets deden het niet meer. De techniek kon na verloop van tijd weer aan de praat gekregen worden, zodat de wedstrijd na een kwartier alsnog kon beginnen. Donar kwam sterk uit de startblokken, schoot 5 van de 10 driepuntspogingen raak, en leidde na het eerste kwart met 21-14. Tijdens dat eerste kwart moest de wedstrijd meerdere keren worden stilgelegd omdat de tijd en 24-secondenklok waren uitgevallen. Omdat de problemen in de pauze na het eerste kwart niet opgelost konden worden, besloten de scheidsrechters om de wedstrijd definitief te staken.

Het is nog niet duidelijk wat de consequenties zijn. De returnwedstrijd in Rotterdam staat voor komende donderdag op het programma.