“Alle democratisch gekozen raadsleden worden nu buiten spel gezet”

Teleurgesteld en zelfs boos is fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP. Aanleiding is het niet uitvoeren van een motie die twee jaar geleden met ruime meerderheid door de Groningse gemeenteraad werd aangenomen.

“Het ging om een motie over zonnepanelen”, vertelt Dijk. “Op ons initiatief hebben we het idee ingebracht om zonnepanelen op daken van huurwoningen te plaatsen. Deze panelen zouden dan aangeschaft moeten worden door de gemeente en wanneer ze zich terug verdient hebben zou de woningcorporatie ze dan over nemen.” De motie werd twee jaar geleden met ruime meerderheid aangenomen. Alleen het CDA en de VVD bleken tegen.

Ondanks die meerderheid wordt de motie nu toch niet uitgevoerd. “Ik heb al heel veel meegemaakt maar zoiets nog nooit. Op deze manier zet je een hele gemeenteraad en alle democratisch gekozen raadsleden buiten spel. De verantwoordelijk wethouder zegt de motie als afgedaan te beschouwen omdat woningcorporaties toch wel actief zonnepanelen op de daken van woningen plaatsen. Dat is echt een heel slap argument.” De SP, maar ook andere partijen, zeggen het er niet bij te willen laten zitten.