A7 dicht door gekantelde vrachtwagen

Door een gekantelde aanhanger van een vrachtwagen op de A7 richting Groningen is de weg dicht tussen Boerakker en Leek.



De weg blijft waarschijnlijk tot de middag dicht.

De aanhanger is gevuld met rijst. Vermoedelijk is het ongeluk veroorzaakt door de harde wind.

Oké, het is even omrijden, maar richting Groningen rijd je deze ochtend het snelst over de #A28. De #A7 blijft voorlopig dicht tussen Boerakker en Leek. pic.twitter.com/8cJJaALZip

— Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 15, 2020