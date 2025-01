“Woensdag kans op gladheid, komende dagen kans op een winterse bui”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen is er kans op een winterse bui. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis komen we vanaf het weekend onder invloed van hogedruk te liggen waardoor het droog zal zijn met in de nachten temperaturen rond het vriespunt.

“Ik begin het weerbericht met een waarschuwing”, vertelt Kamphuis. “In de vroege ochtend moeten weggebruikers rekening houden met gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Overdag blijft het droog en is er vooral in de ochtend wat zon. Bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het 5 graden. In de nacht naar donderdag is er kans op een winterse bui. De temperaturen liggen dan rond het vriespunt.”

Winterse bui

“Donderdag blijft het op een verspreid buitje na droog. Er is veel bewolking, maar ook klaart het zo nu en dan op. Het wordt 5 graden. In de nacht naar vrijdag is er een winterse bui mogelijk en liggen de minimumtemperaturen rond het vriespunt. Vrijdagochtend valt er een winterse bui. Verder is het droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 5 graden bij tamelijk kalm weer. In de nacht van vrijdag op zaterdag temperaturen van 0 tot -2 graden.”

Houdt hogedruk stand?

“Tijdens het weekend blijft het droog. Zaterdag wordt het 3 en zondag 6 graden. Op beide dagen is het rustig en vaak bewolkt weer, met hier en daar een opklaring. In de nachten schommelt de temperatuur rond het vriespunt. Dit rustige weer is een gevolg van een hogedrukgebied. Maar of deze hogedruk ook na het weekend stand houdt? Op de weerpagina vertel ik meer daarover.”