Wie wint de Opnijprijs 2025?

Handig in de Buurt-initiatief (foto: ingezonden)

Natuur en Milieufederatie Groningen is opzoek naar het meest circulaire burgerinitiatief van de provincie Groningen. De organisatie roept inwoners op om initiatieven in te zenden. De winnaar ontvangt de Opnijprijs 2025.

De Opnijprijs komt van het woord ‘opnij’, wat verwijst naar het opnieuw gebruiken van spullen en materialen. Met de prijs wil de organisatie lokale initiatieven – die verspilling tegengaan en materialen een tweede leven geven – in het zonnetje zetten.

Winnaar

De winnaar van de prijs krijgt een circulaire wisselbokaal [oftewel: een beker] van resthout, een geldprijs van €500,- en mag een jaar lang het Kringlogo gebruiken. Daarnaast krijgt het winnende initiatief ook veel media-aandacht, wat de impact kan vergroten, aldus de organisatie.

Vorig jaar ging de prijs naar het initiatief ‘Handig in de Buurt’ van Conny Eldering uit de wijk De Hoogte. Dat is een sociale onderneming waarbij leden gebruik kunnen maken van verschillende gereedschappen, materialen en diensten. Daarnaast is het een sociale ontmoetingsplek; buurtbewoners helpen elkaar bij het klussen.

Meedoen

Initiatieven kunnen tot en met 16 februari genomineerd worden. Dat kan via dit aanmeldformulier op de website van Natuur en Milieufederatie Groningen. Er zijn twee criteria om mee te doen: het initiatief moet (voornamelijk) draaien op vrijwilligers en een duidelijke circulaire impact maken.

De prijs wordt uitgereikt tijdens de Week van de Circulaire Economie, van 17 tot en met 22 maart 2025.