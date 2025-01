Van Mesdag en Forint samengevoegd

Foto: Joris van Tweel

1 januari 2025 zijn de tbs-kliniek FPC Dr. S. van Mesdag en Forint, de Forensisch Psychiatrische Afdelingen (FPA) in Zuidlaren en Beijum, samengevoegd tot één organisatie. Zij gaan samen verder als ‘Mesdag’ en verzorgen onder die nieuwe naam de forensische zorg in Noord-Nederland.

Zowel Forint als Van Mesdag zijn verantwoordelijk voor de beveiligde zorg van patiënten met complexe psychiatrische stoornissen die in het verleden met justitie in aanraking zijn gekomen. Forint heeft meerdere afdelingen met een open setting en laag beveiligingsniveau, waar patiënten werken aan herstel en hun terugkeer naar de samenleving. Voorheen viel deze zorggroep onder Lentis.

In Van Mesdag zitten tbs-patiënten met verschillende beveiligingsniveaus, niet iedereen is daar (al) bezig met zijn terugkeer naar de samenleving. “Als één familie kunnen we ons belangrijke werk nog beter uitvoeren”, zegt Claudia van Bruggen van Van Mesdag.

“Samen met ons netwerk vormen we een sterk vangnet rondom patiënten. Van ambulant behandelen en beschermd wonen tot klinische zorg en tbs. Die aanpak werkt”, voegt Mesdag toe.