Restauratie boerderij van ‘laatste boer van Euvelgunne’ officieel begonnen

Foto: Groninger Landschap

De restauratiewerkzaamheden aan boerderij Euvelgunnerheem in Groningen zijn begonnen. Het Groninger Landschap, dat de boerderij in 2019 ontving van de familie Dijkhuis, verwacht dat de restauratie in het voorjaar van 2026 afgerond zal zijn.

Afgelopen dinsdag kwamen familieleden van de in 2019 overleden boer Thies Dijkhuis (bij het publiek bekend als de ‘laatste boer van Euvelgunne) bijeen in de boerderij, samen met schenkers, restaurateurs en vertegenwoordigers van de provincie om stil te staan bij de start van het restauratieproces.

Een bijzonder moment vond plaats rond het beeldje van boer Dijkhuis, wat normaal gesproken naast de boerderij staat. Voor de restauratie is het beeldje in een houten kist opgeborgen. De broer en zus van Dijkhuis bevestigden symbolisch de laatste plaat op de kist. Wanneer de restauratie in 2026 klaar is, zal het beeldje weer worden onthuld.

Restauratie

De boerderij kampt met ernstige verzakkingen en heeft grote herstelwerkzaamheden nodig aan het dak en de muren. Delen van het Euvelgunnerheem zijn meer dan 350 jaar oud. De restauratie begint met het herstel van de fundering, dak en muurconstructies. Ook worden er een aantal verduurzamende maatregelen getroffen. Euvelgunnerheem wordt rondom voorzien van monumentenglas. Daarnaast wordt in de kleine schuur vloerverwarming aangebracht. De verwachting is dat hier de nieuwe publieksfunctie van de Euvelgunnerheem een plek zal krijgen.

De echte restauratie begint volgende maand en de eerste fase van het restauratieproces wordt in het voorjaar van 2026 afgerond. De definitieve herbestemming van de boerderij is nog niet bekend. Teun en Fré Dijkhuis schonken, naast de boerderij, ook een deel van het bijbehorende land eromheen aan Het Groninger Landschap te schenken. Dit is een voormalige oeverwal van de Hunze en wordt gebruikt om deze rivier weer te laten meanderen.