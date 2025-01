Op de fiets voor het goede doel naar Lourdes: “We noemen het de reis naar de hemel”

Freerk en Maria op de rolstoelfiets. Foto: ingezonden

Het is een afstand van 1.500 kilometer die Maria en Freerk uit Haren op de fiets af gaan leggen. In verschillende opzichten gaat het een bijzondere reis worden. Behalve dat er voor het goede doel gefietst gaat worden, is het naar alle waarschijnlijkheid ook de laatste reis die ze op deze manier kunnen maken.

Hoi Maria! Dit is niet de eerste keer dat jullie zo’n tocht gaan ondernemen hè?

“Eerder hebben we een fietstocht gemaakt van Uithuizen naar Santiago de Compostella. Ons leven kwam in 2019 op zijn kop te staan toen er bij Freerk een auto-immuunziekte werd vastgesteld. Na een jaar volledig binnen te hebben gezeten zijn we gaan zoeken naar een manier om weer naar buiten te kunnen. Met behulp van een rolstoelfiets hebben we de tocht afgelegd. Het voornaamste doel van deze monstertocht was om geld op te halen om het daarmee ook voor andere mensen mogelijk te maken weer naar buiten te kunnen.”

Die tocht krijgt nu een vervolg. Maar de aanleiding is niet leuk …

“Freerk heeft in november te horen gekregen dat hij ongeneselijk ziek is. Op dat moment hadden we al plannen om in mei een fietstocht naar Rome te gaan maken. We hebben dit met de oncoloog besproken en hij zei tegen ons, als ik jullie was, dan was ik gisteren al weggegaan. Daarmee bedoelde hij dat er geen tijd te verliezen was. Dat is ook de reden waarom we vandaag aan deze fietstocht beginnen. We hadden ook direct in november kunnen starten, maar dit leek logischer omdat we de kortste dag inmiddels ruimschoot gepasseerd zijn.”

Freerk; hoe is dit voor jou? Want het lijkt me niet makkelijk?

“Ik heb heel veel zin in deze uitdaging. Ik ga echt met frisse moed aan dit avontuur beginnen. En niet makkelijk … weet je. Het is maar net hoe donker je het zelf inkleurt. Het nieuws is niet leuk. Maar wat ga je daarna, in de periode die je nog hebt, doen? Ga je in een hoekje zitten, of wil je er nog wat van gaan maken? Ik heb hier voor gekozen. Er gaat iets gebeuren, er is actie. Zo’n fietstocht ervaart als vrijheid en als een rijkdom. Ik hoop ook dat ik veel mensen kan motiveren en inspireren om zoiets te gaan doen en om niet bij de pakken neer te gaan zitten. En het ervaart ook een beetje als een vlucht. Dat wij weggaan, en dat de narigheid hier achterblijft.”

Maria; hoe bereid je je op zo’n reis voor?

“Ik ben in mijn omgeving gaan vragen naar thermokleding. De eerste dagen beloven koud te gaan verlopen, dus met vijf laagjes kleding willen we van start gaan. De afgelopen periode hebben we getraind om te kijken hoe dit fietst. Met meerdere laagjes kleding is het namelijk heel anders bewegen dan op een zomerdag. In vergelijking met eerdere tochten gaan we nu gebruik maken van een driewieltandem. Het voordeel daarvan is dat Freerk ook mee kan trappen. Is hij vermoeid, dan kan hij de benen stil houden. Deze driewieltandem is een combinatie van een ligfiets aan de voorkant en een gewone fiets aan de achterkant.”

Freerk; waarom fietsen jullie naar Lourdes?

“De mogelijkheden qua bestemmingen zijn eigenlijk best wel beperkt. Maria vertelde al dat het aanvankelijke plan was om naar Italië te fietsen. Maar de weg daar naar toe is zwaar. De bergen, in combinatie met de winter, maakte deze bestemming onhaalbaar. Om diezelfde reden zijn ook bestemmingen in Scandinavië afgevallen. We hebben eerst nagedacht over Parijs, maar omdat het waarschijnlijk de laatste reis is die we kunnen maken, hebben we gekozen voor Lourdes. Het is een bedevaartsoord. In 1858 zou de Maagd Maria daar verschenen zijn aan de toen 14-jarige Bernadette Soubirous. Omdat ik ook wel een wereldwonder kan gebruiken, leek ons dit een mooie bestemming, een mooi eindpunt. We noemen het ook de ‘reis naar de hemel’.”

Maria; sterker nog, jullie vertrekken vandaag ook op een bijzondere manier …

“De start vindt vandaag plaats bij de Martinitoren. Daar vindt ook een fotoshoot plaats. Daarna fietsen we naar de Sint-Jozefkathedraal. De pastoor gaat ons daar de pelgrimszege geven. Dat maakt deze reis extra bijzonder. Vervolgens zijn we van plan om elke dag ongeveer vijftig kilometer te fietsen. Om de twee dagen hebben we een rustdag ingebouwd. Dus over ongeveer een week of zes hopen we in Zuid-Frankrijk te arriveren.”

Zijn alle hotels op de route al geboekt?

“Nee. We zien wel waar we terecht komen. Kamperen is in deze tijd geen optie. We willen gaan overnachten in B&B’s, bij vrienden, wellicht in kloosters en in hotels. We zien wel waar we terecht komen, zolang het maar plekken zijn met genoeg ruimte om Freerk goed te kunnen verzorgen. En het kunnen ook locaties in de steden zijn. Om in Lourdes te komen kiezen we voor een mooie route, zonder grote hoogteverschillen, waarbij er onderweg ook genoeg moois te zien is. En uiteraard hopen we op veel mooie ontmoetingen.”

Nu zit er ook een goed doel aan deze fietstocht gekoppeld …

“Bij eerdere fietstochten hebben we geld opgehaald om zoveel mogelijk mensen mobiel te krijgen. Om er voor te zorgen dat mensen naar buiten kunnen, want het naar buiten kunnen is heerlijk. Dit keer halen we geld op voor een kunstproject in Haren. Ik ken een kunstenares in Groningen die hele mooie muurschilderingen kan maken. In Haren hebben we enkele jaren geleden bij het station een tunnel gekregen. Deze verbindt Haren met Oosterhaar. Een grauw ding, dat volgens mij veel mooier kan. Daar willen we ons voor inzetten.”

Was het snel geregeld om dit te kunnen doen?

“Dat is mijn enthousiasme. Ik dacht, dat regel ik wel in een weekje. Bij de gemeente was men heel enthousiast. Maar tijdens vergaderingen, waar ook spoorbeheerder ProRail bij was betrokken, werden er veel problemen op tafel gelegd. Wij hadden ook al een heel plan gemaakt, maar zo’n tunnel aanpakken begint met het indienen van een verzoek. Daarna volgen er allemaal stappen en vergunningen. Wij waren dus al veel verder, en hebben heel wat stappen terug moeten zetten. Ons plan was om beide kanten van de tunnel te beschilderen, maar we denken dat we dit bij gaan stellen naar één kant.”

Uit dit interview blijkt dat tijd belangrijk is. Maar één iemand heeft niet zoveel tijd meer …

“Het is een stroperig proces. En dat begrijp ik. Want zoiets moet passen in het beeld van de omgeving. Maar hoe het ook zij: het kunstwerk gaat er komen. Van het beoogde geldbedrag is inmiddels bijna de eerste duizend euro binnen. Dat is hartverwarmend.”

Denk je ook al na over de periode na de fietstocht?

“Soms. We hebben heel veel zin om aan dit avontuur te beginnen. Maar soms denk ik, wat als Lourdes bereikt is. Wat dan? Wat als we weer terug moeten? Maar misschien moeten we daar nog maar niet teveel aan denken.”

Voor meer informatie kun je terecht op deze pagina. Om te doneren kun je kijken op deze website.