Janette Bosma nieuw fractievoorzitter PvdD

Fractievoorzitter Pechler en Raadslid Bosma. Bronnen: LinkedIn en Rijksuniversiteit Groningen

Janette Bosma is per 1 februari de nieuwe fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad. De huidige fractievoorzitter Wesley Pechler doet een stapje terug.



Wesley Pechler: “Ik ben ontzettend trots op wat we als Partij voor de Dieren en als coalitie in Groningen bereiken. Na ruim zeven jaar in de gemeentepolitiek merk ik alleen wel dat mijn energie niet meer op het niveau is dat onze kiezers en de dieren van ons mogen verwachten, dus doe ik een stapje terug en geef ik het stokje met het volle vertrouwen over aan Janette Bosma.”

Bosma is sinds 2022 raadslid met de portefeuille: cultuur, gezondheid, sport, zorg en welzijn, vluchtelingen, diversiteit en evenementen. Eerder werkte zij voor de Provinciale Statenfractie. Naast haar functie als raadslid werkt Janette bij onderwijsinstelling Noorderpoort. “Ik ga me met veel liefde en toewijding inzetten als fractievoorzitter en ben erg gelukkig met het vertrouwen van de fractie en weet zeker dat we ons het komende jaar vol energie inzetten voor natuur, dier en milieu.”

Wesley Pechler stopt niet, hij blijft aan tot het einde van deze raadsperiode, maart 2026.