Hoofdcoach Henk Keijzer weg bij GIJS

Henk Keijzer.

GIJS Marne Groningen neemt per direct afscheid van hoofdcoach Henk Keijzer. De ijshockeyclub en Keijzer hebben hiertoe dinsdag in goed onderling overleg besloten.

Beide partijen kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat het beter is de samenwerking, die pas afgelopen zomer werd aangegaan, per direct te beëindigen. Spelers Derek Seguin en Guy Kunst gaan vanaf nu de trainingen verzorgen en de coachtaken verdelen.

GIJS is op dit moment de nummer 7 van de ranglijst in de Eredivisie met 19 punten uit 15 duels. De resultaten vielen de afgelopen weken tegen. Het team heeft nog zeven wedstrijden te gaan voordat de play-offs beginnen. Een plek bij de top-8 is de doelstelling in het restant van de reguliere competitie.